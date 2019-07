Fußball-Bezirksliga : Odenkirchen hat noch Probleme

Mönchengladbach Der Landesliga-Absteiger SpVg. Odenkirchen ist der dritte Klub, den wir in der Vorbereitungsphase auf die anstehende Bezirksliga-Saison 2019/20 unter die Lupe nehmen. Er ist das derzeitige Problemkind, denn die Reserve wurde aufgrund zahlreicher Abgänge aus der Kreisliga A hochgezogen. Ein Team muss sich noch finden.

So hat Team A beim nun ehemaligen Ligakonkurrenten Süchteln II 5:1 gewonnen. Ebenso ging Spiel drei mit 12:0 über den B-Ligisten Gustorf/Gindorf an die Schwarz-Gelben. Team B verlor gegen Grevenbroich-Süd (Kreisliga A) 1:5, gewann aber gegen den A-Ligisten Novesia Neuss 6:3.

Obwohl Team A beide Partien gewann, fällt es doch gegen Team B etwas ab. Gegner Gustorf/Gindorf war nur ein besserer Sparringspartner, zeigte aber in etlichen Situationen deutliche Schwachstellen Odenkirchens auf. Novesia war dagegen ein attraktiverer Gegner, konnte aber ebenso etliche Schwachpunkte in Odenkirchens Team offenlegen.

Für Claßen heißt es nun, die besten Spieler beider Teams in eine mögliche Startformation zu einer Einheit zu bilden. Kämpferisch kann den 05/07ern nichts vorgeworfen werden, taktisch sind noch etliche Justierungen vorzunehmen, bis jeder die Laufwege des Mitspielers kennt. Auch eine Führungspersönlichkeit auf dem Feld, die auch mal lautstark Anweisungen erteilt, wurde in den beiden betrachteten Spielen vermisst. Dem erfahrenen Schlitzohr Damian Schriefers wäre so eine Rolle am ehesten zuzutrauen. Oder einem der Innenverteidiger oder einem Sechser (wer immer das auch sein mag), die das Spielfeld in seiner Länge ja fast komplett vor sich haben.