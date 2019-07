Strafe wegen Ausschreitungen gegen Hehn : Sportlicher Leiter von Türkiyemspor wehrt sich gegen einige Vorwürfe

Mönchengladbach Türkiyemspors Sportlicher Leiter Thomas Tümmers nimmt Stellung zur 1000-Euro-Strafe nach Ausschreitungen gegen Hehn. Er ist mit einigen Anschuldigungen nicht einverstanden.

„Seit die jetzt handelnden Personen aus dem Vorstand und der Führung im Amt sind, bemühen wir uns intensiv, dass es zu solchen Dingen nicht kommt, besonders auch Schiedsrichtern gegenüber. Und ich denke, dass das soweit auch gut gelungen ist“, sagt der Sportliche Leiter Thomas Tümmers. „Wir distanzieren uns auch von Personen, die so etwas tun. In Sachen Schiedsrichter bestellen wir auch eigentlich immer ein Gespann, damit sich der Schiedsrichter etwas sicherer fühlt, weil wir damit positive Erfahrungen gemacht haben“, fügt Tümmers an, und das verursacht ja immerhin auch Kosten für den Klub. „Bei uns werden die Schiedsrichter auch noch begrüßt, das schreiben wir wirklich groß. Deshalb ist es dann sehr schade, wenn Menschen, die in der Vergangenheit vielleicht mal etwas mit dem Verein zu tun hatten, dann so auffallen. Aber die betreffenden Personen haben weder eine Funktion im Verein, noch sind sie Mitglied bei Türkiyemspor“, betont der Sportliche Leiter.