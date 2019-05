Fußball : Odenkirchen spielt gern auswärts

Odenkirchens Trainer Jörg Pufahl hofft, dass sein Team erneut auswärts eine gute Leistung abrufen kann. Foto: August Kohlen (nipko)/Kohlen,August (nipko)

Mönchengladbach In der Landesliga tritt die Spielvereinigung bei der Holzheimer SG an und kann da mit einem Sieg einen Schritt zum Klassenerhalt machen und dem VfL Jüchen helfen. Zudem empfängt der 1. FC Mönchengladbach den Spitzenreiter Velbert zum Topspiel – die Westender wollen alles geben, auch wenn sie wohl nicht aufsteigen dürfen.

Von André Piel

Wenn am Sonntag (15 Uhr) die SpVg. Odenkirchen bei der Holzheimer SG antritt, hat das Spiel ein wenig von „Not gegen Elend“. Denn beide Teams stecken mittendrin im Abstiegskampf und müssen mit ganz eigenen schwierigen Bedingungen zurecht kommen. Bei den Neussern war schon zu Saisonbeginn abzusehen, dass der Aufsteiger Gefahr laufen würde, direkt wieder in die Bezirksliga abzusteigen. Aber Holzheim hat bisher mit vielen unerwarteten Ergebnissen überrascht. Jetzt fehlt aber in einem durchaus vorentscheidenden Spiel nahezu die halbe Mannschaft. Antreten will SG-Trainer Guido van Schewick trotzdem. „Da müssen wir jetzt durch.“

Trotz einer wechselhaften Vorrunde hatte es sich Odenkirchen im scheinbar sicheren Mittelfeld bequem gemacht. Nach zuletzt fünf Spielen ohne Sieg (vier Niederlagen, ein Remis) beträgt der Vorsprung auf den ersten Abstiegsrang aber nur noch drei Punkte. „Wir halten weiterhin an unserem Saisonziel fest“, sagt Trainer Jörg Pufahl. „Wir wollen in der Landesliga bleiben.“ Beim 2:4 gegen den MSV Düsseldorf hatte seine Mannschaft alles gegeben, aber erneut verloren. Die Serie von Heimpleiten in diesem Jahr hält an. Hoffnungen schöpft Pufahl daraus, dass in diesem Jahr immerhin schon drei Auswärtssiege gelangen.

Auch Pufahl muss auf drei Akteure verzichten. Jan Rakow wurde gegen den MSV mit einer Gelb-Roten Karte vom Platz gestellt. Wegen seiner fünften Gelben Karte wird Kapitän Sven Moseler fehlen. Aufgrund familiärer Verpflichtungen wird auch Michael Miodek in Holzheim nicht dabei sein. Dafür kehrt Dragan Kalkan zurück. Wenn Odenkirchen in Holzheim gewinnt, dürfte der Klassenverbleib so gut wie sicher sein. Zudem wäre es Schützenhilfe für den Lokalrivalen VfL Jüchen, der dann aus eigener Kraft Holzheim noch abfangen könnte.