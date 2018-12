Hallenstadtmeisterschaft : Ob Odenkirchen Risiko geht, zeigt sich heute

So jubelte Stadtmeister Odenkirchen Anfang des Jahres. Wer gewinnt die 36. Auflage? Foto: Wiechmann/Dieter Wiechmann

Mönchengladbach Der Vorjahressieger geht mit Personalsorgen in die Hallenfußball-Stadtmeisterschaft. Die ist für den FC immer etwas Besonderes. Die Favoriten aber nur unter den Landesligisten zu suchen, dürfte zu kurz gedacht sein, auch Bezirks- und Kreisligisten haben beim Budenzauber durchaus Ambitionen.

Von Sascha Köppen

Es ist ein Termin, dem die Fans in Mönchengladbach weit mehr entgegenfiebern als an vielen anderen Orten am Niederrhein. Kaum ist der Weihnachts-Trubel vorbei, startet in der Jahnhalle die Stadtmeisterschaft der Fußballer (Liveticker, Berichte und Videos auf www.fupa.net) in die heiße Phase, denn am Donnerstag greifen nach den Junioren auch die Männer in den Wettbewerb ein. Zum 36. Mal ist das bei der Auflage 2018/19 der Fall, und die Vorrunde wird diesmal komplett noch in diesem Jahr ausgetragen. Je eine Gruppe steht Donnerstag und Freitag an, jeweils zwei dann am Samstag und Sonntag. Wie immer sind die sechs Gruppensieger direkt für die Endrunde am 5. Januar qualifiziert, die Gruppenzweiten ermitteln in der Zwischenrunde am 3. Januar zwei weitere Teilnehmer.

Traditionell dominieren die Landesligisten unter dem Hallendach. Bei den zwölf jüngsten Turnieren hat nur Viktoria Rheydt als A-Ligist 2015 die Überraschung geschafft, ansonsten gingen fünf Titel an die SpVg Odenkirchen 05/07 und sechs an den 1. FC. Der wartet nun allerdings auch schon wieder seit drei Jahren auf einen Erfolg, weil zuletzt zweimal in Folge die Odenkirchener siegten. Ob sich diesmal auch wieder einer der Favoriten durchsetzen wird, ist aber zumindest fraglich. Denn der FC mischt in der Liga ganz weit oben mit und könnte die Prioritäten demnach anders setzen. „Nachdem wir im vorigen Jahr im Finale im Neunmeter-Schießen gescheitert sind, wollen wir mit unserer sehr jungen Mannschaft, die im Durchschnitt unter 22 Jahre jung ist, in diesem Jahr die starke Saison-Hinrunde und ein sportlich sehr gutes Jahr 2018 mit der Endrundenteilnahme krönen. Das wird auch als Rekordsieger kein Selbstläufer, sondern erfordert insbesondere bei unserer sehr jungen Mannschaft ein hohes Maß an Disziplin und Konzentration“, sagt Trainer Benedict Weeks. Er erwähnt zudem zwar den Vorrang der regulären Saison, stellt aber auch klar, dass die Auftritte in der Halle für den FC immer etwas Besonderes sind.

Info Spielplan der Gruppe 1 Donnerstag: Fortuna MG - SC Rheindahlen (18 Uhr), SV 08 Rheydt - FC Eintracht Güdderath (18.17), SpVg. Odenkirchen - Rheindahlen (18.34), Fortuna - SV Rheydt (18.51), Güdderath - Odenkirchen (19.08), Rheindahlen - SV Rheydt (19.25), Güdderath - Fortuna (19.42), SV Rheydt - Odenkirchen (19.59), Rheindahlen - Güdderath (20.16), Odenkirchen - Fortuna (20.33)

Anders sieht es bei den Odenkirchenern aus. Da könnte es diesmal vielleicht gar nicht an der Priorisierung, sondern an großem Verletzungspech scheitern. Immerhin gelang dem Team von Trainer Kemal, Kuc, den es nach der Saison zum 1. FC Viersen zieht, durch einen Abschluss-Sieg noch der Sprung in die obere Tabellenhälfte, doch bei sechs Zählern Vorsprung auf die Abstiegszone bleibt das Polster dünn. Die Frage, wie viel Risiko das Team von der Beller Mühle vor diesem Hintergrund gehen will, dürfte zumindest eine Rolle spielen. Und sie wird sich schon Donnerstag beantworten, geht die SpVg doch gleich in der Auftaktgruppe an den Start.

Dahinter gibt es eine ganze Reihe von Teams, die eine sich bietende Chance sicherlich gerne nutzen würden. Dazu gehört auch der A-Ligist Polizei SV, der traditionell gerne in der Halle spielt, dem der große Erfolg aber noch verwehrt blieb. Allerdings ist diesmal die Verletztenliste vielleicht etwas zu lang für das Team von Thomas Vaßen. Es gibt aber durchaus andere Kandidaten aus der Kreisliga A, so etwa Herbstmeister Neuwerk, der es jedoch in der Gruppe mit dem Erzrivalen Lürrip zu tun haben wird, der sicher selbst wieder etwas vor hat. Ebenso hat natürlich Blau-Weiß Wickrathhahn ein großes Potenzial, wenn die besten Spieler auflaufen sollten. Nach dem Ausschluss im Vorjahr durch den Einsatz nicht spielberechtigter Akteure sollte diesmal wohl auch da alles glatt gehen. Türkiyemspor wurde im Vorjahr als B-Ligist Dritter, trat danach sogar beim Masters an und wird nach dem Aufstieg sicher versuchen, das noch zu toppen.

Aus der Bezirksliga wird aber fraglos nicht nur Lürrip seine Chance suchen. Vor allem der Tabellen-Zweite Giesenkirchen sowie der Vierte Mennrath sind hier zu nennen. Für den Rheydter SV hat Trainer René Schnitzler hingegen wieder angekündigt, nicht mit allen Top-Spielern antreten zu wollen.