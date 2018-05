Lokalsport : Strehlau fehlen nur noch 1,56 Meter zur WM

Leichtathletik Bei einem Sportfest in Aachen hat Fabian Strehlau vom LAZ Mönchengladbach nach 16 Monaten Wettkampfpause gleich zum Saison-Auftakt für einen Paukenschlag gesorgt. Als Sieger der U20-Junioren kam er im Speerwurf auf tolle 66,94 Meter. "Das ist für mich eine neue Bestleistung. Mir fehlen nur noch 1,56 Meter zur WM-Qualifikation", sagte er. Strehlau führt mit dieser Weite nun die aktuelle Deutsche Jugendbestenliste an. Er qualifizierte sich zudem für die Deutschen U20-Jugendmeisterschaften in Rostock (27. bis 29. Juli).

David Rajter steigerte sich derweil beim M15-Sieg über 800 Meter in 2:10,07 auf einen persönlichen Rekord. Victoria Datta (LG Mönchengladbach), die beim LAZ mittrainiert, lief beim W15-Sieg 2:28,37 Minuten.

Weitere Ergebnisse des LAZ Mönchengladbach: Jugend U18, 100 m: 4. Viktoria Trienekens 13,36. Weitsprung: 5. Viktoria Trienekens 4,84. Jugend U14, 100 m: 4. Maja Metternich 14,01. Weitsprung: 5. Maja Metternich 4,07.

Beim Schloß-Dyck-Lauf gab es einen dreifachen Triumph für Mönchengladbach über fünf Kilometer durch den U18-Erster Nick Kämpgen (LAZ Mönchengladbach) und Sieger des Gesamtklassement in 17:10 Minuten. Er verwies dabei Michael Claßen (M30-Erster) und Adam Rajter (M40-Erster, beide LG Mönchengladbach) in 17:35 bzw. 18:47 auf die Plätze zwei und drei.

Bei der Kaarster Bahneröffnung hat Dr. Manfred Zach (1. FC) das Kugelstoßen der Altersklasse ab 50 Jahre mit 11,04 Metern gewonnen.

Die Nachwuchs-Athleten von Trainer Ralf Skrzipietz beim LC Mönchengladbach holten beim stark besetzten Sportfest von CSV Marathon Krefeld fünf Einzelsiege. Der LC war damit besser als der Leichtathletikriese LAV Bayer Uerdingen mit drei ersten Plätzen. Dreikampfsiege verbuchten Emil Fegers (M5), Sophie Bettinger (W6), Erik Nickel (M8) und Marie Skrzipietz (W9). Letztere war die Schnellste über 50 Meter (8,8) und im Weitsprung (3,44). 800-Meter-Erster wurde Romeo Anizoba (M8) vor Erik Nickel und Ilias Bettinger auf den Plätzen zwei und drei. Weitere dritte Plätze im Dreikampf kamen noch hinzu durch Romeo Anizoba (M8) und Aaron Rüttgers (M9).

Marie Skrzipietz vom LC Mönchengladbach hat beim Sportfest in Tönisvorst den zweiten Platz im Weitsprung der nächst höheren Altersklasse der Zehnjährigen mit starken 3,46 Metern geholt.

Das Mönchengladbacher Nachwuchstrio Hannes Schulz, Laurin Preusche und Joshua Jachmann, das für die LAV Bayer Uerdingen/Dormagen startet, hat einen optimalen Start in die Freiluftsaison hingelegt. Der 16-Jährige Schulz verbesserte mit einem Sieg in Aachen in der U18-Klase seine Bestzeit über 800 Meter auf 2:10,18 Minuten. In Kaarst gewann er in der gleichen Klasse die 400 Meter in 55,92 Sekunden.

Zudem lief Schulz in Erkelenz über 300 Meter in 39,88 Sekunden ebenfalls eine neue Bestzeit. Auch der 17jährige Laurin Preusche wird immer schneller. Er rannte über 100 Meter (12,29 Sekunden), 200 Meter (24,94) und 150 Meter (18,25) neue Bestleistungen. Joshua Jachmann unterbot in Kaarst über 400 Meter in 59,60 die 60-Sekunden-Marke.

