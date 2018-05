Lokalsport: NRW-Nachwuchskegler ermitteln in Rheydt ihre Meister

Kegeln Michelle Welland und Robin Graes haben die Mixed-Konkurrenz gewonnen. Die beiden 18-Jährigen wehren sich gegen das Kneipen-Klischee und fahren nun zur Deutschen Meisterschaft.

Es klang bei der Siegerehrung für die Meister und Platzierten aus dem Keller der Jahnhalle (mit acht Kegelbahnen), ein dreifaches "Gut Holz, Gut Holz, Gut Holz", wie es von jeder Kegelbahn hätte klingen können. Doch das trog: Hier ermittelte die Jugend von Nordrhein-Westfalen ihre Meister. Mit kontrolliertem Schwung sausten bei ihren Westdeutschen Meisterschaften im Keller Kugeln über die Bahn. Das Ziel war: alle Neune abräumen. Jubel brach aus, wenn alle auf Anhieb fielen. So einfach ist das nicht, alle Kegel auf einmal flachzulegen. Das bedarf eines guten Auges. Die Kegel standen gleichmäßig in Form eines Quadrats. Das steht auf der Spitze und bildet eine Raute. Die Jugendlichen hatten ihre Finalkämpfe in der Teamwertung als auch tags darauf in der Einzelwertung, nachdem sie in der Woche zuvor hier schon die Qualifikationen hatten. Ausrichter war die Kegler-Vereinigung Rheydt 1926. "Wir richteten die Meisterschaften das erste Mal aus. Die hat es bisher bei uns noch nie gegeben", sagte Geschäftsführer Bernd Keßmeier.