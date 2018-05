Lokalsport: Beckrath steigt in die Landesliga auf

Handball-Bezirksliga Das 36:31 gegen Geistenbeck II war das Meisterstück der Handballer.

Der TV Beckrath feiert den Aufstieg in die Landesliga. Im spannenden Spitzenspiel setzten sich die Beckrather 36:31 (16:18) gegen den Verfolger TV Geistenbeck II durch. Die Beckrather blieben damit im 25. von 26 Spielen siegreich. Sie führen die Tabelle mit 50:0 Punkten an.

Gegen die Geistenbecker entwickelte sich ein spannendes Spiel, in dem die Gäste in der ersten Hälfte meist knapp die Nase vorn hatten. In der 41. Minute brachte Patrick Frentzen die Beckrather per Siebenmeter 22:21 in Front. Danach waren die Gastgeber nicht mehr zu halten. Über 24:21 erarbeiteten sie sich bis zum 31:25 in der 51. Minute einen klaren Vorsprung. Die Tore zum Aufstieg des TV Beckrath warfen Robert Flock (10) sowie Frentzen (6), Wansing (5), Schwarze (4), Palmen (3), Brenner (2), Wormuth (2), Janssen (2), Peters und Donga. Für Geistenbeck trafen Altemeier (6), Vesper (6), Vieregge (4), Klingen (4), Dauben (4), Reichert (3), Plikat (2), Merbecks und Stapper.