Lokalsport: U 23 muss heute in Wuppertal ran

U 23 muss heute in Wuppertal ran

Heute (19 Uhr) steht für Borussias U 23 das Nachholspiel beim Wuppertaler SV an, bevor am Sonntag (14 Uhr) das Saisonfinale bei Viktoria Köln steigt. "Ich erwarte, dass die Mannschaft die beiden verbleibenden Spiele nicht larifari, sondern leidenschaftlich und ehrgeizig angeht", sagt Trainer Arie van Lent, dessen Team aktuell mit 42 Punkten den zwölften Tabellenplatz belegt. "Wir müssen die richtige Einstellung haben, denn uns erwarten noch zwei schwierige Aufgaben."

Heute geht es in Wuppertal gegen den Tabellensiebten, der in Christopher Kramer einen der Top-Torjäger der Regionalliga (17 Treffer) in seinen Reihen hat. "Wir konzentrieren uns aber vor allem auf unser eigenes Spiel", betont van Lent. "Von der Grundordnung werden wir im Vergleich zum Heimspiel gegen Rödinghausen nicht viel ändern, müssen aber noch konsequenter agieren." Da hatte es ein 2:2 gegeben. "Bei Ballbesitz müssen wir gegen Wuppertal noch schneller nach vorne spielen, dafür ist Spiel- und Lauffreude gefragt", sagt van Lent, dem im Saisonendspurt der komplette Kader zur Verfügung steht.