Lokalsport: Kunstrad-Junioren holen Bronze

Kunstrad Bei den Deutschen Hallenradsport-Meisterschaften wurden die "Adler" Dritter.

Die Kunstradsportler vom RV Adler Neuwerk haben beim Saisonhöhepunkt, den Deutschen Hallenradsport-Meisterschaften der Junioren in Nufringen (Baden-Württemberg), ihr großes Ziel erreicht: Mit der Bronze-Medaille im Gepäck durften Maren Günther, Anne Knoop, Johanna Thomas und Jan Rodemerk die Heimreise nach Mönchengladbach antreten.

Dabei zeigte das Quartett bei seinem letzten gemeinsamen Auftritt auf nationaler Ebene all das, worauf es beim Kunstradfahren ankommt: Geschick, Balance, Ausdauer und eine gehörige Portion Nervenstärke. So war die Anspannung bei den Sportlern vor dem Start greifbar, in der Folge kam es bereits beim zweiten der über 20 Übungselemente im Rahmen der fünfminütigen Kür zu einem Sturz.