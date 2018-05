Lokalsport: Höfker löst Klepacz als 2. Vorsitzender der LGM ab

Leichtathletik

Bei seiner Mitgliederversammlung im Turnerheim am Grenzlandstadion Rheydt hat LG Mönchengladbach den Vorstand neu besetzt. Als stellvertretender Vorsitzender wurde Johann Höfker einstimmig gewählt,er ersetzt ausscheidenden Michael Klepacz. Neu besetzt wurden die Positionen Sportwart (mit Gertrud van Ool) und Schriftführer (Bernd Karl). Frank Rapita (stellvertretender Schriftführer) und Dirk Richerdt (Öffentlichkeitsarbeit). Bei der Jugendversammlung der LGM wurde zuvor Dustin Noeske zum Jugendausschussvorsitzenden gewählt. Die LGM wird am Pfingstmontag, 21. Mai, im Grenzlandstadion ihr Pfingstsportfest ausrichten, im Juni folgt in Jüchen das Kinder-Leichtathletikfest (KiLa).