Handball-Verbandsliga : Turnerschaft Lürrip demontiert den Aldekerk II

Tobias Elis, Trainer der Turnerschaft Lürrip. Foto: Dieter Wiechmann

Handball-Verbandsliga Nach der Niederlage in der Vorwoche gegen Schlusslicht Wesel zeigte sich Lürrip gegen Aldekerk wie ausgewechselt. Das Spiel des TSV Kaldenkirchen fiel hingegen wegen eines positiven Corona-Tests aus.

Von Alyssa Pannwitz

Das war ein echtes Ausrufezeichen, was die junge Mannschaft der Turnerschaft Lürrip am Wochenende setzte. Am vorherigen Spieltag hatte Lürrip noch eine unnötige Niederlage gegen das bis dato punktlose Schlusslicht HSG Wesel kassiert – und nun ein fulminanter 33:23-Erfolg gegen die Zweitvertretung des TV Aldekerk. Der Sieg war um so wichtiger, um den Vorsprung auf die untere Tabellenregion wieder anwachsen zu lassen.

Gerade in der ersten Halbzeit spielte die Turnerschaft mit den Gästen Katz und Maus. Torhüter Carsten Hesse erwischte einmal mehr einen Glanztag und machte Aldekerker Großchancen in schöner Regelmäßigkeit zunichte. So konnte er dann auch seine große Stärke, den Tempogegenstoß, ausspielen. Seine Pässe kamen wie „auf die Hand gehäkelt“ und die Adressaten erwiesen sich im Abschluss als extrem treffsicher. Unbegreiflich aber auch die Rücklaufmoral der Aldekerker. Insbesondere die rechte Angriffsseite setzte meistens gar nicht nach und wenn, dann lediglich in einem leichten Trab. „So eine Einstellung würde ich mir als Trainer überhaupt nicht gefallen lassen“, wunderte sich der Lürriper Trainer Tobias Elis. „Ich kann mir schon vorstellen, dass mein Gegenüber einen richtig dicken Hals hatte. Über weite Strecken des Spiels sah es wirlich so aus, als wenn Aldekerk an diesem Tag keine Lust hätte, worüber ich mich natürlich nicht beschweren werde.“

Nach dem Seitenwechsel nahmen die Hausherren dann die Gunst der Stunde wahr und wechselten munter durch. So kamen nicht nur alle Spieler zu genügend Einsatzzeiten, sondern mussten sich auch auf ungewohnten Positionen präsentieren. „Heute war es sehr gut, aber es fehlt der jungen Mannschaft noch an Konstanz“, so Elis. „Mit Erfolgen steigen dann natürlich auch das Selbstbewusstsein und auch das Selbstverständnis. Dennoch hatte ich den Eindruck, als wenn es ein Trainingsspiel gewesen wäre.“

Die Partie des TSV Kaldenkirchen beim SV Neukirchen musste hingegen abgesagt werden, da beim TSV ein Spieler positiv auf Corona getestet wurde. „Unser Spieler wurde am Freitag positiv getestet und donnerstags haben wir noch alle gemeinsam trainiert. Da ist für mich das Ansteckungsrisiko einfach viel zu hoch“, sagte Kaldenkirchens Trainer Volker Hesse. „Wir hätten gerne gespielt. Zum einen hat die Mannschaft schnell aus der Niederlage gegen Lank die richtigen Schlüsse gezogen, hat super Trainingseinheiten auf das Parkett gezaubert und auch zuvor verletzte Spieler wären wieder mit dabei gewesen.“