Carina Flemming vom 1. FC Mönchengladbach : „Einige finden es nicht gut, dass ich als Frau Geschäftsführerin bin“

Interview Fussball Die 28-jährige Carina Flemming ist die neue Geschäftsführerin beim 1. FC Mönchengladbach. Im Interview spricht sie unter anderem über ihre Verbindung zum FC und wie sie die Abmeldung der Frauenmannschaft im vergangenen Jahr wahrgenommen hat.

In der vergangenen Woche präsentierte der 1. FC Mönchengladbach mit Carina Flemming eine neue Geschäftsführerin. Die 28-Jährige hat bei den Westendern damit die Nachfolge von Eric Joereßen angetreten. Zu ihrer aktiven Zeit spielte Flemming unter anderem für Borussia Mönchengladbach in der 2. Bundesliga und streifte auch das Trikot der U16-Nationalmannschaft über. Nach einer mehrjährigen Pause kehrt sie zurück in das Fußballgeschäft und hat beim ältesten noch bestehenden Fußballverein im Westdeutschen Fußballverband die Aufgabe der Geschäftsführerin übernommen.

Carina Flemming Ich kenne Chrisostomos „Tito“ Thissiadis den Sportlicher Leiter schon viele Jahre. Er war damals bei Borussia in der Mannschaft Physiotherapeut. Vor meine Schwangerschaft habe ich dann bei ihm in der Praxis angefangen zu arbeiten. Er hat mich dann vor einigen Wochen gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, beim 1. FC Mönchengladbach organisatorische Dinge zu übernehmen.

Flemming Ich bin gerade noch am Anfang. Aktuell kümmere mich um An- und Abmeldungen der Spieler und das Passwesen. Mit der Zeit kommt dann die Organisation des Spielbetriebes und viele weitere organisatorische Dinge hinzu. Für mich ist alles noch ganz frisch. Ich habe mich anfangs zweimal in der Woche mit dem 1. Vorsitzenden Christian Oh getroffen. Er hat mir dann einige Dinge gezeigt und mich in Themenfelder eingearbeitet. Aktuell treffen wir uns einmal in der Woche und gucken zusammen über die Sachen drüber.