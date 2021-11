Zweite Handball-Bundesliga der Frauen : TV Aldekerk ist trotz der Niederlage nicht enttäuscht

Der TV Aldekerk – hier Puck Verlinden (links) und Muriël Beugels – zeigte eine Leistung, die Mut für die nächsten Spiele macht. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Kerken Die Mannschaft verliert ihr Heimspiel gegen Frisch Auf Göppingen mit 29:34 und wartet weiter auf den ersten Saisonsieg. Vor allem in der ersten Hälfte kann der abstiegsbedrohte Gastgeber aber gut mithalten.

Am Ende war es der Sieg des Favoriten, der im Vorfeld auch allgemein erwartet worden war. Doch trotz der 29:34 (14:14)-Niederlage blickt der TV Aldekerk in der Zweiten Handball-Bundesliga der Frauen zuversichtlich nach vorne, denn der Gegner Frisch Auf Göppingen hatte für die beiden Punkte deutlich mehr tun müssen, als er im Vorfeld wohl gedacht hatte. „Wir können erhobenen Hauptes aus der Halle gehen“, sagte dann auch die Aldekerker Trainerin Yvonne Fillgert, die sich vom Spiel ihrer Mannschaft sichtlich angetan zeigte. „Auch wenn es dieses Mal nicht zum Punkt gereicht hat, so haben wir doch gesehen, dass wir mithalten können.“

Die rund 150 Zuschauer in der heimischen Vogteihalle hatten eine über weite Strecken spannende und hochklassige Partie gesehen, in der der Gastgeber seine bis dato beste Saisonleistung gezeigt hatte. Im Angriff hatte Yvonne Fillgert kleine Umstellungen vorgenommen, die nicht ohne Wirkung geblieben waren.

Sie hatte die agile Mariël Beugels in die Rückraummitte beordert und dem Angriffsspiel an diesem Tag den richtigen Pep verpasst. Das Offensivaktionen der Aldekerkerinnen gewann dadurch enorm an Dynamik und sorgten dafür, dass dem Tabellenzweiten keine Ruhepausen gegönnt wurden.

Vom 1:0 durch Svenja Rottwinkel an lag der TV Aldekerk durchgehend in Führung, bestach durch Spielfreunde sowie hohes Tempo und konnte auch die eigene Fehlerquote erfreulich niedrig halten. Die Gäste hielten immer Anschluss, doch schafften sie es über 30 Minuten nicht, die Führung an sich zu reißen.

In der Defensive hatten die Aldekerkerinnen auf eine gewohnt offensive 5:1-Variante gesetzt, in der die Torhüterin in der ersten Hälfte den Unterschied ausmachte. Tugce Cengiz glänzte im Aldekerker Tor mit guten Paraden und war maßgeblich mit dafür verantwortlich, dass es mit einem Unentschieden in die Kabinen ging.

In der Pause hatte Gästecoach Nico Kiener wohl die richtigen Worte gefunden. Denn Frisch Auf Göppingen kam dann mit ordentlich Schwung zurück aufs Spielfeld. Knapp sechs Minuten nach dem Wiederbeginn gelang Pascale Wyder die erste Gästeführung (18:17), in der 43. Minute leuchte dann ein 25:19 für Göppingen an der Anzeigetafel.

Doch der Gastgeber gab sich nicht auf. Drei Aldekerker Tore in Serie und ein von Norah Kothen gehaltener Siebenmeter ließen noch einmal Hoffnung beim ATV aufkeimen – und Kiener beim 25:22 aus Sicht seines Teams die zweite Auszeit nehmen.

Die Göppingerinnen, die in Linkshänderin Klara Schlegel (zehn Tore) an diesem Abend die treffsicherste Akteurin in ihren Reihen hatten, spielten die Partie in den letzten zehn Minuten dann routiniert zu Ende und ließen sich nicht mehr aus der Bahn bringen. Für die Aldekerkerinnen stand am Ende gegen einen individuell stärker besetzten Gegner die neunte Niederlage im neunten Spiel zu Buche. Dennoch waren Trainerin und die Spielerinnen angesichts der mannschaftlich starken Leistung von Enttäuschung weit entfernt. „Wir werden unsere Punkte schon noch machen“, sagte Yvonne Fillgert.