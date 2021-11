Gladbacher empfangen den Tabellenführer : Topspiel an der Oberliga-Spitze für die Borussia

Handball-Oberliga Borussia Mönchengladbach freut sich auf das absolute Topspiel in der Handball-Oberliga. Am Freitagabend gastiert Spitzenreiter Bergischer HC II beim Zweitplatzierten. Beide Teams haben bislang alle ihre Spiele gewonnen.

(alpa) Freitagabend, wenn Borussia Mönchengladbach die Zweitvertretung des Bergischen HC empfängt, treffen wohl die besten Teams der Liga in einem Nachholspiel aufeinander. Beide dominieren die Liga, weisen ein blütenweiße Weste auf und die Zielsetzung lautet unisono Aufstieg in die Regionalliga. „Das sind Spiele, auf die wir hinarbeiten“, betont der Mönchengladbacher Trainer Ronny Rogawska. „Wir freuen uns auf das Spiel, was ja in der letzten Saison wegen der Pandemie nicht ausgetragen werden konnte. Beide Mannschaften haben enorme Qualitäten, deshalb wird es sicherlich ein Spiel auf Augenhöhe, in dem die Tagesform entscheiden könnte.“