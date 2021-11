Gegen TVD Velbert ins Niederrheinpokal-Achtelfinale : Schreibt VSF Amern am Samstag Vereinsgeschichte?

Niederrheinpokal Am Samstag kann der Landesligist VSF Amern ins Achtelfinale des Niederrheinpokals einziehen. Der Gegner ist TVD Velbert aus der Oberliga. Coach Willi Kehrberg sieht seine Mannschaft keineswegs chancenlos.

Für die Spieler des VSF Amern bietet sich am frühen Samstagabend die Möglichkeit Vereinsgeschichte zu schreiben. In der 3. Runde des Niederrheinpokals trifft der Landesligist dabei im heimischen Rösler-Stadion (16 Uhr) auf den klassenhöheren TVD Velbert . Der Oberligist darf durchaus als echtes Schwergeweicht bezeichnet werden, hat er doch insgesamt 13 Akteure in seinen Reihen, die bereits einmal mindestens in der Regionalliga gespielt haben.

So lief der bei Borussia Mönchengladbach ausgebildete Florian Schikowski in der Saison 2018/19 in der Regionalliga West für den SV Straelen auf. Björn Kluft absolvierte zahlreiche Spiele in der Dritten Liga, kam für den SV Sandhausen und Eintracht Braunschweig sogar in der 2. Bundesliga zum Einsatz. Auch Julien Rybacki hat Zweit- und Drittligaerfahrung für den MSV Duisburg vorzuweisen. Die Qualitäten der anderen Spieler sind ebenfalls hoch. Dennoch blieb man im bisherigen Saisonverlauf weit unter den eigenen Erwartungen zurück. Nach drei Niederlagen in Serie trennte sich Velbert in der vergangenen Woche von Trainer Marc Bach. Mit Marcel Bastians fanden die Verantwortlichen nun kurzfristig Ersatz. Bastians hatte bis vor wenigen Wochen noch die Verantwortung beim Oberligisten SC Düsseldorf-West und war davor unter anderem für den VfB 03 Hilden in gleicher Liga verantwortlich. Zwar saß der neue Coach der Velberter am vergangenen Sonntag beim 4:2-Erfolg gegen TuRu Düsseldorf noch nicht auf der Bank. Doch der Trainereffekt scheint zumindest in kleinen Teilen schon einmal funktioniert zu haben.