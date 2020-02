Handball-Oberliga : Heimsiege für die Oberligisten

Handball-Oberliga Sowohl Borussia Mönchengladbach gegen den TV Angermund als auch der TV Lobberich gegen die SG Langenfeld II bestreiten ihre Heimspiele erfolgreich und etablieren sich weiter in der Spitzengruppe der Handball-Oberliga.

Die Vorzeichen für Borussia Mönchengladbach waren am Wochenende doch wohl eher suboptimal. Bei Sascha Ranftler hat sich der Verdacht bestätigt: Er wird mit einem Rippenbruch zunächst einmal ausfallen Zudem musste Andreas Kroppen aus privaten Gründen passen, Clim Smeets plagt sich weiterhin mit Rückenbeschwerden herum und zu allem Überfluss stellte sich dann auch noch Angstgegner TV Angermund in Mönchengladbach vor.

Auch wenn einige Umstellungen von Nöten waren, kamen die Hausherren zumindest in der Abwehr gut ins Spiel, hatten aber zunächst einige schwächere Momente im Angriff. Die Wurfversuche waren häufig zu hastig und unvorbereitet, so dass die Gäste 10:8 in Führung gingen. In der Folgezeit konnten dann jedoch auch die Fehler im Angriffsspiel abgestellt werden und die Borussen wurden wieder Herr der Lage.