Hockey : Wichtige Station auf dem Weg nach Tokio

Hockey Die deutschen Hockey-Nationalmannschaften der Damen und Herren bestreiten im März Pro-League-Länderspiele in Mönchengladbach. Stadt und Verband wollen sie in den kommenden Wochen gemeinsam bewerben.

„Die Pro League ist im Hockey das, was im Fußball die Champions League ist – nur eben für Nationalmannschaften. Insofern kommt die beste Hockey-Liga der Welt nach Mönchengladbach“, sagte von Glahn im Ausschuss. Für den DHB ist es wichtig, das Produkt in Mönchengladbach kräftig zu bewerben, denn aktuell liegt der Kartenvorverkauf laut DHB im Schnitt 70 Prozent unter dem in Hamburg und Berlin, wo es in diesem Jahr ebenfalls Pro-League-Heimspiele geben wird. Dabei war der neue Vorzeige-Wettbewerb des Welthockeyverbands FIH schon in seiner Debütsaison 2019 zu Gast in Gladbach. Damals sei alles jedoch mit heißer Nadel gestrickt gewesen. Nun sind Stadt und Verband früher miteinander in Kontakt getreten.