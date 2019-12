Handball-Oberliga : Lobberich und Borussia sind die Verfolger Nummer eins und zwei

Sprunggewaltig: Benedikt Liedtke setzt gegen Mettmann-Sport zum Sprungwurf an. Der Lobbericher steuerte sieben Tore zum Sieg bei. Foto: Knappe, Joerg (jkn)

Handball-Oberliga Das Oberliga-Duo wartete jeweils mit einer tollen Leistung auf, Lobberich deklassierte Mettmann mit 34:25 und Mönchengladbach überraschte in Wuppertal mit einem 30:28-Erfolg.

Das war ein richtig starker Auftritt des TV Lobberich, der Mettmann-Sport nicht den Hauch einer Chance ließ und am Ende deutlich und verdient 34:25 (18:12). Zwar erzielten die Gäste den ersten Treffer der Begegnung, doch das sollte dann auch die einzige Mettmanner Führung des Tages gewesen sein. Dabei verzichtete Trainer Christopher Liedtke auf die A-Jugendlichen, die im Anschluss das Spitzenspiel in der Jugend-Oberliga zu bestreiten hatten, und auch er selbst wurde nicht aktiv, da ihn eine Erkältung im Laufe der letzten Woche entkräft hatte.

Beim Spiel der Lobbericher war deutlich zu erkennen, dass sie einen Match-Plan hatten: zunächst aggressiv und konzentriert in der Abwehr arbeiten und dann auch versuchen, den Gegner über permanentes Tempospiel zu ermüden. Herauszuheben waren dabei Torhüter Niklas Bastians, der immerhin 16 Paraden verbuchen konnte, und erneut Lennard Greven, der gekonnt die Angriffsgeschicke seines Teams leitete. Der Plan ging auf, das Tempo wurde über die gesamte Spielzeit sehr hoch gehalten, und in den letzten 15 Minuten war ein konditioneller Vorteil kaum noch zu übersehen. Mettmann hatte nach einem kleinen Zwischenhoch zu Beginn der zweiten Halbzeit nichts mehr entgegenzusetzen. „In unseren Leistungen werden wir immer konstanter“, sagte Trainer Liedtke. „Die Anzahl der technischen Fehler wird geringer und wir leisten uns kaum noch Schwächephasen. So kann es gerne weitergehen.“