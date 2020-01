Handball-Oberliga : TV Lobberich beendet kleine Negativserie

Zum Auswärtssieg des TV Lobberich gegen Angermund trug Ruben Dorenbeck (beim Wurf) fünf Treffer bei. Foto: Knappe, Jörg (jkn)

Der TVL setzte sich in Angermund durch, während Borussia Mönchengladbach die zweite Niederlage in Folge kassierte. Nach dem deutlichen 25:33 in Haan rutschten die Borussen auf den dritten Platz ab.

Nach nur einem Punkt aus den jüngsten drei Spielen ist der TV Lobberich wieder zurück in der Spur und gewann beim TV Angermund mit 27:24 (10:12). Von der ersten Sekunde an waren die Gäste spielerisch deutlich besser, in der Abwehr hatte man alles im Griff, doch Angermund lag vorne, weil Lobberich die sich bietenden Chancen fahrlässig ausließ.

So blieb es dann auch bis zur Mitte der zweiten Halbzeit, ehe sich die Dominanz des TVL auch in Toren darstellte. Grund für die Steigerung im zweiten Spielabschnitt war eine taktische Umstellung, denn Lobberich spielte fortan mit einem siebten Feldspieler und die dadurch noch größer gewordenen Lücken wurden dann auch genutzt. Die Partie war lediglich deshalb so umkämpft, weil die Gäste sich den Luxus von 15 Fehlwürfen leisteten. „Wir haben heute wirklich sehr variabel gespielt“, sagte Trainer Christopher Liedtke, der wegen eines personellen Engpasses wieder einmal selbst auf dem Parkett aktiv war. „Alle Spieler konnten heute Akzente setzen.“ Lobbericher Torschützen: Jan von Eycken (7/4), Ruben Dorenbeck (5), Alexander Hankmann, Richard Paasch, Justus Dambacher (je 3), Florian Mähler (2), Christopher Liedtke, Felix Himmel, Lauritz Weiß und Benedikt Liedtke.