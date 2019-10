Handball-Oberliga : Lobberich findet die richtigen Antworten

Mönchengladbach/Viersen Nach holprigem Start siegte der TV Lobberich in der Handball-Oberliga gegen Hiesfeld. Keine Punkte gab es für Borussia, die gegen Königshof verlor.

In einer schnellen Anfangsphase gerieten die Lobbericher bereits in der vierten Minute 2:4 in Rückstand. Bis zur 23. Minute plätscherte das Spiel so vor sich hin, und Hiesfeld blieb weiterhin in Führung. Die in einer Auszeit besprochene Abwehrumstellung auf eine 6:0-Formation und ein Wechsel auf der Torwartposition brachte dann die nötige Stabilität ins Spiel des TVL, sodass auch das gewohnte Tempospiel wieder stattfinden konnte. Drei Minuten vor der Pause gelang es den Lobberichern, das Spiel zu drehen und so mit einer knappen Führung in die Kabine zu gehen.