Fußball-Kreisliga A : Trainer-Rücktritt beim A-Ligisten Rheindahlen wirft viele Fragen auf

Kurz vor Beginn der Rückrunde hat sich Michael Schroers verabschiedet. Auch für den vor Monaten zurückgetretenen Vorsitzenden gibt es noch keinen Nachfolger.

Wo Rauch ist, ist meistens auch Feuer. Und aus Rheindahlen ist eine Rauchsäule zu vermelden, denn Michael Schroers, Trainer des SC Rheindahlen, hat überraschend das Handtuch geworfen. Damit gibt es einen neuerlichen, negativ behafteten Höhepunkt in einer Kette von Vorkommnissen beim A-Ligisten, die der Gerüchteküche neue Nahrung verschafft.

Begonnen hatte es vor ein paar Monaten, als Norbert Hübner nicht nur als Reserve-Coach, sondern auch als Vorsitzender des Vereins zurücktrat und bis heute kein geeigneter Nachfolger gefunden wurde. Und nun das Ziehen der Reißleine von Schroers. Er führt das schlechte Abschneiden des A-Ligisten, der aktuell Elfter ist, als Hauptgrund an. „Ich habe den Job angetreten, weil ich einiges an Potenzial in der Mannschaft gesehen habe. Eigentlich müsste das Team unter den besten Drei der Liga zu finden sein, aber die geringe Trainingsbeteiligung hat zu einem Stillstand geführt“, erklärte Schroers seinen überraschenden Rücktritt.