Fußball : Lürrips neuer Leitwolf

Fußball Sommer-Zugang Dennis Richter ist beim Bezirksligisten schnell Führungsspieler geworden. Das gute Verhältnis zu Trainer Dominik Pasculli wirkt sich positiv aus.

Richter hat schon in etlichen Teams gespielt – im Jugendbereich neben dem TuS Wickrath auch bei Borussia, dem Rheydter SV, Victoria Mennrath und Rheindahlen. Beim SCR verdiente er sich die ersten Sporen im Seniorenbereich, ehe es ihn zum 1. FC Mönchengladbach zog, mit dem er auch den Oberliga-Aufstieg feierte. Vom Westend ging es zum Namensvetter 1. FC in Viersen, bei dem er sich gleich am Knie verletzte und acht Monate ausfiel. Nach einem halben Jahr in der Saison 2017/18 wechselte er zum damaligen B-Ligisten Wickrathhahn und durfte gleich den Aufstieg in die Kreisliga A feiern, wo er die folgende Saison noch absolvierte. Seit Beginn dieser Spielzeit ist er nun in den Lürriper Vereinsfarben zu sehen.