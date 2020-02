Handball-Regionalliga : Das Saisonziel des TVK gerät in Gefahr

Das Saisonziel des TVK gerät in Gefahr

Handball-Regionalliga Korschenbroich verliert zu Hause gegen Rheinbach 28:29 und hadert mit der Chancenverwertung.

Beim TV Korschenbroich läuft es momentan nicht so ganz rund – oder wie es aus Vereinskreisen lautet: Es greifen derzeit nicht alle Rädchen ineinander. Nach der 28:29 (13:16)-Niederlage vor heimischem Publikum gegen den TV Rheinbach stehen in diesem Kalenderjahr zwei Siege und vier Niederlagen zu Buche. „Unser Ziel bleibt es, den fünften Platz aus dem Vorjahr zu verbessern“, sagt Trainer Dirk Wolf. „Das ist zwar nicht einfach, aber ich glaube weiterhin an die Mannschaft, auch wenn man nach einer Niederlage natürlich erst einmal enttäuscht ist.“ Vor der Karnevalspause findet sich Korschenbroich damit auf dem dritten Tabellenplatz wieder – gefolgt von den beiden punktgleichen Mannschaften aus Aachen und Rheinbach.