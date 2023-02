Top-Athletin aus Erkelenz Sina Holthuijsen gewinnt NRW-Titel im Hammerwurf

Der Mehrkämpfer Markus Bresser vom Korschenbroicher LC wurde mit 50,33 Metern NRW-Vizemeister im Speerwurf und landete vor seinem Vereinskameraden Lennart Schellen (48,10) und Lasse Rick (47,46), der Platz fünf belegte. Christina Lehnen (LG Münster, zuvor LAZ), die jetzt der Frauenklasse angehört, lief die 800 Meter als Vierte in 2:18,32 Minuten und die 1500 Meter als Fünfte in 4:43,07 Minuten. Ihre ehemalige LAZ-Kollegin Romy Winzen erreichte bei den über 18-Jährigen über 800 Meter Platz drei in 2:23,53 Minuten.