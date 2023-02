Hilfsaktion aus dem Zufall geobren Warum Jugendspieler in Uganda in Hehn-Trikots kicken

Zum Sieg hat es am Ende nicht ganz gereicht. Im Finale beim „Christmas Camp“ – einem großen Fußballturnier in Uganda, bei dem knapp 3000 Kinder und Jugendliche teilgenommen haben – wird der entscheidende Strafstoß nicht verwandelt. „He walks. He takes it. Misses. They celebrate“ (Dt. „Er läuft an, er schießt, er verfehlt. Die anderen jubeln“), heißt es auf der Instagram-Seite der Hilfsorganisation Watoto Wasoka, die das Turnier organisiert, zu dieser Szene. Das Spannende: Die im Endspiel unterlegene Mannschaft bei dem Turnier in Uganda trat mit einem kompletten Trikotsatz der DJK Sportfreunde Hehn an – und der Verein hatte davon keine Ahnung.