Niederlagenserie des TV 1848 setzt sich fort „Ab jetzt müssen wir wieder punkten“

„Wir müssen uns eingestehen, dass Essen heute besser gespielt hat und deshalb auch verdient gewonnen hat“, sagte TV-Coach Thomas Palaszewski nach der Niederlage. Im ersten und dritten Satz waren die Gladbacherinnen in der Essener Halle ohne Chance, verloren dort mit 21:25 und 17:25. Lediglich im zweiten Satz bot der TV 1848 den Gastgeberinnen Paroli, konnte beim 23:25 aber auch dort keinen Punkt einfahren. „Wir konnten immerhin im zweiten Satz mit Essen konkurrieren und hatten eine gute Chance auf den Sieg. Allerdings hat uns dann doch an diesem Tag die Konstanz gefehlt“, so Palaszewski, dessen Team insbesondere mit dem Aufschlagsspiel der Essenerinnen große Probleme hatte. „Unsere Annahme hat in diesen Momenten nicht gut funktioniert, sodass wir über lange Phasen gar keine Punkte erzielen konnten.“ Nach der vierten Pleite in Serie ist das Eis im Kampf um den Klassenerhalt für den TV 1848 wieder dünner geworden, allerdings bekamen es die Gladbacherinnen zuletzt auch mit allen Spitzenteams der Verbandsliga zu tun. Die vier Pleiten gegen den TV Jahn Königshardt, den Rumelner TV, SV Bayer Wuppertal und VV Humann Essen II kassierte der TV 1848 gegen die obersten vier Teams der Liga. Auch der erfahrene Trainer der Gladbacherinnen weiß, wie die Negativserie zuletzt einzuschätzen ist. „Das Spiel war in dieser Saison das letzte gegen einen Gegner aus der oberen Tabellenhälfte, ab nächster Woche fangen dann die Spiele an, in denen wir Punkten müssen, um den Klassenerhalt sichern zu können.“ Am Samstag gastiert das Team beim punktgleichen Tabellennachbar TG Schwelm. Beide Mannschaften haben 16 Punkte auf dem Konto.