Tabellenführer zur Winterpause Red Stars nehmen neuen Anlauf für die Bezirksliga

So läuft die Vorbereitung

Die Red Stars haben den Trainingsbetrieb bereits wieder aufgenommen. Sonntag stieg das erste Testspiel gegen TSV Boisheim (2:1). Weiter geht es am 9. Februar gegen den Bezirksligisten TuS Wickrath am 12. Februar gegen den B-Ligisten Orken-Noithausen und am 17. Februar gegen den 1. FC Grevenbroich-Süd. Zum Abschluss kommt am 19. Februar der A-Ligist SVG Grevenbroich auf die Anlage der Red Stars. In der Kreisliga geht es am 26. Februar auswärts bei Fortuna Mönchengladbach weiter.