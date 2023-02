Nettetal spielt 1:1 gegen FSV Duisburg Unions Sieglos-Serie hält auch gegen Schlusslicht an

In der 24. Minute konnten die Nettetaler sich dann bei Torwart Daniel Leupers bedanken, der einen Handelfmeter von FSV-Spieler Mehmet Zeki Tunc parierte. Für Leupers war es sein Debüt in der Oberliga, der den verletzte Maximilian Möhker im Union-Kasten ersetzte. Leupers tauchte in die rechte Ecke ab und bewahrte seine Mannschaft so vor dem Rückstand. Zuvor sprang Leonard Lekaj der Ball aus kurzer Distanz an die Hand. „Daniel hat insgesamt ein gutes Spiel gemacht, weil er auch in der 56. Minute noch einmal in einer Eins-gegen-Eins Situation gut hält“, lobte Andreas Schwan den Schlussmann.