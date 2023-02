Borussia spielt Mittwoch in Moers FV nimmt Pokal-Hürde in Lankern und zieht ins Viertelfinale ein

Niederrheinligist Lankern kam hingegen lediglich durch zwei Kontersituationen in die Nähe von FV-Torhüterin Michelle Wassenhoven. Beide Situationen waren allerdings zu harmlos und lösten keine wirkliche Gefahr aus. In der Schlussphase zeigte Marco Ketelaer bei seiner Einwechslung dann ein glückliches Händchen, als er Neuzugang Maya Ebels (87.) einwechselte, die aus einer unübersichtlichen Situation im Fünf-Meter-Raum zur 1:0-Führung traf. In der Nachspielzeit machte Elisa Kammen (90.+2) dann alles klar und traf nach einem Konter zum 2:0-Endstand für die Mönchengladbacherinnen. „Der Sieg ist verdient“, sagte Ketelaer erfreut über den Einzug in die nächste Runde des Niederrheinpokals.