Medensaison im Winter Gladbacher HTC feiert zwei Meistertitel in der Halle

Eine weitere Niederlage kassierten die Herren des Odenkirchener TC in der 2. Verbandsliga beim 2:4 gegen GW Lennep, womit die Odenkirchener als Vorletzter bei einem Saisonsieg bleiben. Nach den Einzeln hatte es noch 2:2 gestanden – Philip Brandner und Lukas Wojsyk gewannen ihre Partien. Die beiden Doppel gingen im Anschluss jedoch verloren. Im letzten Saisonspiel am 11. Februar gegen BW Neuss geht es für den OTC um den Klassenerhalt. Nicht besser lief am Wochenende für die Damen-Mannschaft der Odenkirchener: Sie verlor 1:5 gegen den Düsseldorfer SC. Es war der letzte Spieltag in der 2. Verbandsliga, womit der Abstieg der OTC-Damen als Schlusslicht besiegelt ist.