Turnerschaft Lürrip ärgert Kapellen Dem Aufstiegsaspiranten der Verbandsliga ein Bein gestellt

„Gerade in der ersten Halbzeit haben wir ein richtig gutes Spiel gemacht“, betonte der Lürriper Trainer Tobias Elis. „Zum Ende wurde es dann etwas wackliger, aber Kapellen ist ja nun auch alles andere als Laufkundschaft. Heute hat erneut die gesamte Mannschaft überzeugt und bewiesen, dass wir in der Liga mithalten können.“ Einen Wermutstropfen gab es dennoch: Neben Tim von der Weyden (Handball Oppum) wechselt nun auch Mika Giesen in die Oberliga – und zwar zum TV Lobberich. Damit verliert Lürrip bereits seinen zweiten Leistungsträger. „Das ist natürlich traurig“, gesteht Elis. „Wir können aber auch stolz sein, denn Mika spielte vor anderthalb Jahren noch um den Klassenerhalt in der Landesliga und hat jetzt die Tauglichkeit für die Oberliga“, so Elis.