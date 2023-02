Statt Abstiegskampf kann Venn nun Experimente wagen Überraschend sorgenfrei

Bongarz gefielen vor allem die Spielweise und taktische Disziplin seiner Mannschaft. „Vor der Saison haben wir uns zusammengesetzt und uns gefragt: Was wollen wir? Wir wollen offensiv spielen, früh anlaufen, egal, wie der Gegner heißt“, sagt der Trainer. Das habe sein Team größtenteils umgesetzt – auch gegen die Topteams, was zu Siegen gegen den RSV und Odenkirchen führte sowie zu einem spektakulären 3:4 gegen die Red Stars. „Wir haben immer versucht, vorne Tore zu machen, haben uns immer Chancen herausgespielt und uns nicht hinten reingestellt“, sagt Bongarz. Zudem stellt er die Geschlossenheit des Teams hervor, die sich durch viele Veränderungen im Kader erst finden musste. „Wir haben eine Mischung aus erfahrenen und jungen Spielern. Das hat direkt gefruchtet“, sagt Bongarz und fügt an: „Die Mannschaft hat Moral.“ Das zeigte sich unter anderem beim 3:1-Sieg gegen die Fortuna, bei dem alle drei Tore für Venn in der Nachspielzeit fielen. Gegen Concordia und Hehn drehte die Mannschaft jeweils einen 0:1-Rückstand noch zu einem 2:1-Sieg.