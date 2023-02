Niederlage gegen Topteams der Regionalliga Waldniel verliert Nervenspiel, Süchtelns Erfolgsserie reißt

Den Realitätscheck gab es am Wochenende mit dem Kräftemessen gegen Tabellenführer TTC Indeland Jülich II. Am Ende stand ein 7:3-Erfolg für Jülich – wobei das Ergebnis den Spielverlauf nur bedingt widerspiegelt. Denn es war ein Nervenspiel, bei dem fünf der acht Einzelspiele in den fünften Entscheidungssatz gingen. Dort hatte dann Jülich zumeist das bessere Ende für sich und siegte in vier dieser fünf Entscheidungssätze mit 11:9 – was gleichbedeutend mit dem 3:2-Spielgewinn war.