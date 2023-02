Oberligist gibt Sieg aus der Hand, TVL feiert Schützenfest TV Geistenbeck erlebt Drama in den Schlussminuten

Dramatisch wurde es dann in der Endphase. Bei der letzten Angriffsaktion der Hiesfelder – Geistenbeck führte mit einem Treffer – foulte Timo Hüpperling seinen Gegenspieler so heftig, dass die Schiedsrichter auf Siebenmeter und Rote Karte entschieden. Philipp Homscheid zeigte einmal mehr keine Nerven und so erzielte der beste Torschütze der Liga fünf Sekunden vor dem Abpfiff noch den 30:30-Treffer zum Endstand. „Eigentlich sollten 30 Tore zu Hause reichen, aber wir hatten Schwierigkeiten in der Deckung“, betonte der Geistenbecker Trainer Thomas Laßeur. „Jetzt wollen wir es nächste Woche in Wuppertal besser machen. Wir setzen einen Bus ein und hoffen so auch auf die Unterstützung unserer Fans.“