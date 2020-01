Fußball : Neuer Trainer lässt keine negativen Gedanken zu

Fußball Thomas Vaßen hat das Traineramt bei der SpVg Odenkirchen übernommen. Er ist überzeugt, dass der Verbleib in der Bezirksliga gelingt.

Dabei hatte sich Vaßen selbst eine einjährige Pause vom Trainerjob auferlegt. Aber erstens kommt es anders als man zweitens denkt. Im November fühlte Odenkirchen, das aus der Landesliga abgestiegen war und nach zahlreichen Abgängen und dem gesundheitlichen Rückzug des damaligen Trainers Manfred Claßen nun interimsmäßig trainiert wurde, bei Vaßen vor. Der Absteiger kämpfte von Beginn an gegen einen weiteren Abstieg und benötigte eine ordnende Hand an der Seitenlinie. Nach einigen Gesprächen wurden sich beide Seiten handelseinig, so dass es Ende November zur Vertragsunterzeichnung kam.

„Irgendwie passte es von Anfang an. Unsere Konzepte stimmten in den meisten Punkten überein. Somit habe ich Pause Pause sein gelassen und habe unterschrieben, da ich auch Teil des Gesamtprojektes sein möchte“, erklärte der neue Odenkirchener Übungsleiter. „Dumm nur, dass ich mich tags darauf in den Urlaub verabschiedet habe. So habe ich das Team erst eine Woche vor der Hallenstadtmeisterschaft kennengelernt. Nur drei Spieler kannte ich näher, obwohl wir mit dem PSV noch letzte Saison in der Kreisliga A – damals gegen Odenkirchen II – gegeneinander gespielt haben. Aber ich habe in der Anbahnungsphase die Mannschaft begutachtet und habe dabei ein intaktes Team gesehen. Das war mit ein Grund für meine Zusage“, fügt er hinzu.