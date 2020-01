Fußball-Bezirksliga : Mannschaftliche Geschlossenheit ist Trumpf

Teutonia Kleinenbroich hat sich durch einen starken ersten Saisonabschnitt viel Respekt erarbeitet.

In der zweiten Saison nach dem Aufstieg überwintert der SC Teutonia Kleinenbroich überraschend auf dem zweiten Platz der Bezirksliga und hat sich den Respekt der Konkurrenz verdient.

Saisonverlauf Nur eine Niederlage (Ligabestwert) am zwäöften Spieltag gegen den SV Lürrip mit 3:4 kassierten die Spieler von Trainer Norbert Müller und waren nach allen Spieltagen auf den Plätzen eins oder zwei zu finden. Zudem stellte Teutonia einen neuen Startrekord mit acht Siegen in Folge auf. Darunter auch der ganz wichtige 1:0-Erfolg beim Top-Titelkandidaten 1. FC Viersen.

Das war gut Die mannschaftliche Geschlossenheit und die Kaderplanung überzeugen. Es wird Wert auf sinnvolle Verstärkungen gelegt, die die Mannschaft auch weiterbringen und überwiegend aus dem eigenen Nachwuchs oder aus der Nähe kommen. Obwohl einige Spieler mehr im Rampenlicht stehen, ist das Team der Star. Toptorjäger der Liga ist Dominik Klouth mit 21 Treffern. Auch Patrick vorn Hüls mit 13 Toren weiß genau, wo der Kasten steht. Kleinenbroichs Spieler sind von der ersten Sekunde bis zum Abpfiff hellwach. Elf Tore in den ersten elf Spielminuten schossen sie, kassierten aber auch vier Gegentore. Auch die Phase ab der 37. Minute bis in die Nachspielzeit der ersten Hälfte sah zehn Tore bei einem Gegentor. Fast ebenso stark die Schlussphase 89. bis 91. Minute mit sechs Treffern und zwei Gegentoren. Die stärkste Phase liegt zwischen der 62. und 66. Minute, also die Zeit, wenn gewöhnlich die ersten Wechsel stattfinden und sich der Gegner neu sortieren muss, mit neun erzielten Toren und nur einem Gegentor.