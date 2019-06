Fußball : Vieten folgt auf Vaßen beim Post SV

Mönchengladbach Nach dem etwas überraschenden Ausscheiden des Trainers ist der Nachfolger schon gefunden: Peter Vieten übernimmt von Thomas Vaßen, der vielen seiner Wegbegleiter noch danken möchte. Der neue PSV-Coach blickt derweil recht optimistisch in die Zukunft.

„Es war ein schleichender Prozess, der sich über einen längeren Zeitraum entwickelt hat. Zum Schluss sind wir nicht mehr auf einen Nenner gekommen. So haben wir als Trainerteam entschieden, nicht weiterzumachen“, schildert der 32-Jährige. Schon in der Rückrunde, als sich der Erfolg nicht mehr so recht einstellen wollte, hatte man den Eindruck, dass nicht immer alles innerhalb des Teams gestimmt hat. Ins Detail ging Vaßen in der Öffentlichkeit nicht und tut das auch jetzt nicht, aus der großen Loyalität zu „seinem“ Verein heraus.