Handball : Handballerinnen sorgen für Aufschwung bei Welfia

Zum ersten Mal überhaupt spielt eine weibliche C-Jugend von Welfia Mönchengladbach in der Oberliga. Foto: Welfia Mönchengladbach

Erstmals spielen bei dem Verein aus Mönchengladbach eine weibliche C-Jugend in der Oberliga und ein Frauenteam in der Verbandsliga.

Für die weibliche C-Jugend und die erste Damenmannschaft von Welfia Mönchengladbach ist es die erste Saison in einer höheren Spielklasse. Keine Damenmannschaft ist vorher in der Verbandsliga angetreten und auch für die weibliche C-Jugend ist es das erste Jahr in der Oberliga.