Analyse : Trotz einiger Turbulenzen die Ruhe bewahrt

Fußball Bezirksligist Fortuna Dilkrath hat im Verlauf der Hinrunde den Trainer gewechselt und ist noch auf den neunten Platz geklettert.

Sonst für ihr ruhiges Umfeld bekannt, hat die DJK Fortuna Dilkrath eine turbulente erste Saisonhälfte hinter sich. Zum Ende des Jahres steht der Bezirksligist dennoch auf dem neunten Tabellenplatz – und geht mit frischem Wind in das zweite Halbjahr.

Der Saisonverlauf Vier Partien ohne Dreier dauerte es, dann waren die Fortunen nach dem Derbysieg über TuRa Brüggen in der Saison angekommen. Von Ende August bis Anfang Oktober holte die Auswahl von Thomas Richter in sechs Partien zwar elf Punkte, doch nach einem enttäuschenden 1:4 bei der SG Kaarst – dem bislang einzigen Erfolg des abgeschlagenen Schlusslichts – sowie einer knappen Niederlage gegen Jüchen-Garzweiler und einer 1:6-Klatsche in Dormagen einigte sich der Verein mit Richter und dessen Co-Trainer auf die Beendigung der Zusammenarbeit.