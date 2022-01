Spitzenreiter aus Bezirks- und Kreisliga A : Testspiel-Torfestival zwischen Mennrath und Wickrath

Fussball Im Testspiel-Duell der Spitzenreiter aus Bezirks- und Kreisliga setzte sich am Ende Victoria Mennrath mit 6:5 durch. Der klassentiefere TuS Wickrath zeigte aber vor allem in der zweiten Halbzeit eine starke Leistung. Beides Teams scheinen gut aus der Winterpause gekommen zu sein.

Am Mittwochabend kam es zu einem interessanten Aufeinandertreffen zwischen dem Bezirksliga-Spitzenreiter Victoria Mennrath und dem TuS Wickrath, Tabellenführer der Kreisliga A. Welcher der beiden Wintermeister, die beide auf dem besten Wege in die nächsthöhere Spielklasse sind, spielt den besseren Fußball, hat die schnelleren Spieler und ist am weitesten in der Vorbereitung? Alle diese Fragen konnten im Nachbarschaftsderby beantwortet werden.

Um das Fazit vorweg zu nehmen – beide Teams befinden sich schon wieder auf dem Niveau ihrer jeweiligen Hinrunden. Mennrath hatte als klassenhöhere Mannschaft erwartungsgemäß zwar mehr Spielanteile, war körperlich präsenter und zunächst auch gedanklich einen Tick schneller als der Nachbar, der aber nie nachließ und phasenweise sogar leichte Geschwindigkeitsvorteile hatte und gerade in Kontersituationen für einigen Wirbel im Defensivverbund sorgte. Der Punkt Effektivität geht in diesem Falle ganz klar Richtung TuS, der weniger Chancen als die Victoria benötigte, um einen Angriff erfolgreich abzuschließen.

Vom Spielverlauf her war es eine abwechslungsreiche Begegnung. Die erste Mennrather Chance ergab sich in der neunten Minute, als Wickrath den Ball nur wenige Meter aus dem eigenen Strafraum bekam. Noah Kubawitz roch den Braten und zog einfach mal ab, doch Wickraths Torhüter Yannis Ochs war aufmerksam und entschärfte diesen Schuss recht locker. Doch zwei Minuten später war Ochs bei einem Freistoß, getreten von „Kuba“, machtlos. In der 20. Minute erfolgte ein Mennrather Angriff über mehrere Stationen per Kurzpassspiel, den Oliver Krüppel zur 2:0-Führung abschloss. In der 25. Minute der erste vielversprechende Angriff des TuS, als der Wiedergenesene Christian Engels geschickt wurde, beim Anspiel aber leicht im Abseits stand.