Weltmeisterschaft findet im März wieder statt : Die Billard-Elite kehrt zurück nach Viersen

Billard Zwei Jahre in Folge fiel coronabedingt die Billard-Weltmeisterschaft für Dreiband-Nationalteams in Viersen aus. Im März 2022 soll das Turnier nun wieder stattfinden. Ob Zuschauer dabei sein können, ist allerdings noch offen.

Zweimal fiel die Billard-Weltmeisterschaft für Dreiband-Nationalmannschaften zuletzt in Viersen aus: Die Corona-Pandemie verhinderte in den Jahren 2020 und 2021 die Austragung des Turniers – die ersten Absagen, seitdem die WM 1990 in der Viersener Festhalle ihre Premiere gab. 2020 hatte die Deutsche Billard-Union (DBU) sogar noch versucht, die Veranstaltung in den August zu verschieben. Aber auch das ließ die Pandemie nicht zu. Nun soll die Billard-Elite aber zurück nach Viersen kommen: Die 31. Ausgabe der WM ist für den Zeitraum vom 10. bis 13. März wieder in der Festhalle geplant. Das hatte die DBU zum Jahresende mit der Union Mondiale de Billard (UMB), dem Welt-Dachverband des Karambolage-Billardsports, beschlossen.