Hinrundenfazit DJK Sportfreunde Hehn : Sportfreunde sind zufrieden mit der Kontinuität

Jubel bei DJK Hehn in den blauen Trikots: Beim letzten Spiel im Jahr 2021 schlugen die Sportfreunde Germania Geistenbeck mit 5:1. Foto: Dieter Wiechmann

Fussball-Kreisliga A Der Aufsteiger von 2019 hat sich mittlerweile in der Kreisliga A etabliert und freut sich über einen soliden Platz sechs nach der ersten Saisonhälfte. Was ist das Erfolgsrezept der Sportfreunde aus Hehn?

Nach dem Wiederaufstieg in die Kreisliga A im Jahre 2019 zählt DJK Sportfreunde Hehn zu den etablierten Teams der Liga – und das hätte ihnen sicherlich nicht jeder zugetraut. Aber die Hehner können als Vorbild für andere Clubs zählen, was die Kontinuität betrifft. Ein Trainer, der seit mehr als 20 Jahren im Verein tätig ist, Spieler aus der eigenen Jugend in die Seniorenmannschaften integrieren und trotz der üblichen Abgänge immer wieder adäquaten Ersatz aus dem Hut zaubern: Und nicht zu vergessen die treuen Fans – das zeichnet den kleine Verein Hehn aus.