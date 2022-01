Xantener Fußballer könnte höher spielen : Luca Binias – C-Liga-Topscorer mit Ambitionen nach oben

Luca Binias, Offensivspieler des TuS Xanten. Foto: FuPa/Emircan Boran

Aus beruflichen Gründen wechselte der 21-Jährige von der Bezirksliga-Mannschaft des TuS in die „Reserve“. Er erzielte 22 Treffer in 13 Partien. Irgendwann will der Offensivspieler wieder für die „Erste“ auflaufen.