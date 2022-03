Kreisligist gewinnt im Topspiel : Aufstieg des TuS Wickrath nimmt Formen an

Fussball-Kreisliga Spitzenreiter TuS Wickrath schlägt Türkiyemspor Mönchengladbach vor über 200 Zuschauern deutlich mit 5:1 und baut seine Tabellenführung weiter auf. Für Glückwünsche zum Aufstieg ist TuS-Coach Dirk Horn aber noch nicht empfänglich.

„Spitzenreiter, Spitzenreiter“, schallte es am Dienstagabend lautstark aus der Kabine des TuS Wickrath. In Anbetracht des großen Punktevorsprungs, den die Wickrather als Tabellenführer der Kreisliga A auf dem Konto haben, hatte der Ausgang des Nachholspiels gegen Türkiyemspor Mönchengladbach darauf zwar eh keinen Einfluss – mit dem 5:1-Erfolg im Topspiel gegen den Tabellenvierten hat der TuS seinen Platz als Spitzenreiter aber eindrucksvoll untermauert.

„Nach so einem Spiel ist die Stimmung im Team natürlich hervorragend“, sagte TuS-Wickrath-Coach Dirk Horn im Anschluss. „Wir leben von unserer jungen Truppe, der Zusammenhalt ist richtig gut und dieser Sieg ein Wink an die Konkurrenz, dass wir nicht abreißen lassen“, so Horn weiter. Dabei sahen der Trainer und die 215 Zuschauer auf der Wickrather Anlage eine durchwachsene erste Halbzeit der Hausherren. Nach schöner Kombination nutzte Niek Gabriel Mäder zwar die beste Chance des ersten Durchgangs und brachte den TuS in der 34. Spielminute mit 1:0 in Führung, spielbestimmend waren aber eindeutig die Gäste von Türkiyemspor. Das gab auch Dirk Horn in der Analyse nach dem Duell zu Protokoll. Folgerichtig erzielte Türkiyemspor nur wenige Minuten nach dem Mäder-Treffer den Ausgleich. Sercan Salgin traf nach Eckball zum 1:1 für das Team von Coach Ufuk Isik (37.).