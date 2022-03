Fußball : Hackenbroich braucht neuen Coach

Rhein-Kreis Wolfgang Rieger verlässt den A-Kreisligisten im Sommer. In Vorst fordert Trainer Jörg Gartz eine Reaktion seiner Mannschaft auf das Debakel gegen Nievenheim.

Vor dem 22. Spieltag in der Fußball-Kreisliga A hat Wolfgang Rieger seinen Abschied aus Hackenbroich bekannt gegeben. Der Trainer verlässt den Klub nach einem Jahr wieder. In Vorst fordert Coach Jörg Gartz Wiedergutmachung von seinen Schützlingen und der der ehemalige Verbandsligist TuS Grevenbroich will seinen Höhenflug fortsetzen.



Rieger verlässt Hackenbroich Im Sommer kam Wolfgang Rieger zum TuS Hackenbroich und sollte dort den Umbruch gestalten – was ihm bis dato sehr gut gelang. Aus einem chancenlosen Abstiegskandidaten, der nur aufgrund des Corona-Abbruchs in der Liga blieb, formte Rieger einen konkurrenzfähigen A-Ligisten. Nach nur einem Jahr an der Hackhauser ist nun aber wieder Schluss für den Coach: „Mein Problem ist, dass wir keine eigene A-Jugend haben. Für mich ist es aber schwer, Spieler zu holen, der Rhein-Kreis Neuss ist nicht mein Einzugsgebiet“, so Rieger. Der 43-Jährige kommt vom Mittelrhein, kickte dort erfolgreich und betreute bereits mehrere Mannschaften. Dort zieht es ihn im Sommer auch wieder hin. Rieger wird neuer Trainer des SV Rheidt. Beim TuS Hackenbroich läuft derweil die Suche nach einem Nachfolger, bislang kann der Verein aber noch nichts Offizielles verkünden, teilte Geschäftsführer Hans Dick auf Anfrage der NGZ-Sportredaktion mit.