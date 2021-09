2. Bundesliga Hockey : GHTC mit guter Defensive zum Sieg gegen Rissen?

Hockey Am Wochenende trifft der GHTC in der 2. Bundesliga auf den THK Rissen. Der Gegner spielt üblicherwiese gegen den Abstieg. Warum Rissen aber trotzdem nicht zu unterschätzen ist.

Für die Hockeyspieler des Gladbacher HTC steht am Sonntag um 15 Uhr das nächste Heimspiel auf dem Programm. Mit dem THK Rissen schaut ein Team aus Hamburg vorbei, das in der 2. Bundesliga traditionsgemäß zu den ersten Abstiegskandidaten zählt. Doch Jahr für Jahr spielt das Team aus dem Hamburger Westen stabiles Hockey und hält sich im Unterhaus. Auch in dieser Spielzeit waren die Prognosen nicht gut, was GHTC-Spielführer Felix Krause aber nicht überbewerten will: „Natürlich haben wir uns drei Punkte vorgenommen, aber wir dürfen das Spiel nicht auf die leichte Schulter nehmen. Rissen hat seit Jahren ein eingespieltes Team und überrascht immer wieder. Wenn wir aber mit der gleichen Konzentration und der gleichen Spielfreude wie zuletzt agieren, sehe ich sehr gute Chancen.“