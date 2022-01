NFL-Profi stürmt oben ohne vom Feld : Antonio Brown fliegt nach Eklat aus dem Buccaneers-Team

Antonio Brown. Foto: AP/Andrew Mills

East Rutherford Antonio Brown von den Tampa Bay Buccaneers hat mal wieder für einen Skandal gesorgt. Sein Abgang mitten im Spiel hat nun Folgen. Während Quarterback Tom Brady den Vorfall bedauert, reagiert Trainer Bruce Arians sofort und verkündet des Rauswurf des 33-Jährigen.

Antonio Brown von den Tampa Bay Buccaneers hat in der NFL für den nächsten Skandal gesorgt und ist danach von seinem Trainer aus dem Team geworfen worden. „Er ist nicht länger ein Buc“, sagte Trainer Bruce Arians am Sonntag nach dem 28:24-Erfolg bei den New York Jets. „Das ist das Ende der Geschichte.“ Der Coach wollte keine weiteren Worte über den Wide Receiver verlieren. Der 69-jährige Arians machte klar, dass er nur über die Spieler reden wolle, die noch Teil seines Teams seien.

Watching the Bucs crash and burn >>> pic.twitter.com/OKfgNguqCs — Boot Krewe Media (@BootKreweMedia) January 2, 2022

Der 33 Jahre alte Brown war im dritten Viertel in der Partie gegen die New York Jets so verärgert, dass er sein Trikot, seine Schutzkleidung und Shirt auszog und einfach vom Feld ging. Brown war von Trainer Arians ausgewechselt worden. Sein Mitspieler Mike Evans versuchte vergeblich, ihn aufzuhalten. Den Fans auf der Tribüne warf Brown sein Hemd und seine Handschuhe zu. Mit nacktem Oberkörper ging er dann in die Kabine im MetLife Stadium.

„Das ist eine schwierige Situation“, sagte Buccaneers-Superstar Tom Brady. „Jeder sollten tun, was er kann, um ihm zu helfen, wie er es gerade braucht. Wir alle lieben ihn. Er liegt uns sehr am Herzen“, meinte der 44 Jahre alte Quarterback. „Wir wollen ihn in seiner Bestform sehen, aber leider wird es nicht mehr in unserem Team sein.“

Man habe viele Freundschaften, die halten werden, sagte Brady. Er denke, das Wichtigste am Football seien die Beziehungen zu Freunden und Ihren Teamkollegen. „Sie gehen über das Spiel hinaus. Wir sollten jetzt alle mitfühlend und einfühlsam sein.“

Auch einige von Bradys Teamkollegen srogten sich um Brown. „Ich habe ihm direkt eine Nachricht geschickt“, berichtete Le’Veon Bell. „Insgesamt ist er eine gute Person. Er trifft manchmal schlechte Entscheidungen, aber er ist ein Mensch, er ist nicht perfekt und wir werden ohne ihn weiter machen.“

Die Beweggründe für seinen Abgang blieben unklar. Der 33-Jährige äußerte sich nur kurz in den Sozialen Netzwerken, wo er einem Foto von sich die Überschrift „Super Gremlin“ gab. Gremlins sind Fabelwesen, zwischen Kobold und Monster, die eine Menge Unsinn anrichten.

Football-Profi Brown hatte in der Vergangenheit immer wieder für Aufsehen gesorgt. Zu Beginn der vergangenen Saison war er zu den Bucs gewechselt, die ersten acht Wochen war er von der Liga wegen eines Verstoßes gegen den Verhaltenskodex gesperrt gewesen, gewann dann mit seiner Mannschaft den Super Bowl. Zuletzt war Brown wegen eines gefälschten Impf-Ausweises zu drei Spielen Sperre von der Liga verurteilt worden.

Ob Brown nun wieder ein neues Team findet, dürfte sehr fraglich sein. Vielmehr rückte in den US-Medien der weitere Umgang mit dem Profi in den Fokus. „Die mentale Gesundheit von Antonio Brown ist kein Witz, der durch Memes im Internet trivialisiert werden sollte“, schrieb die Nachrichtenagentur AP. „Brown braucht eindeutig Hilfe.“ Es sei keineswegs belustigend, die Bilder zu sehen, schrieb CBS und wertete die Aktion Browns als „letzten Schrei nach Hilfe im öffentlichsten Weg, der möglich ist.“

