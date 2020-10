Arbeitnehmer mit Handicap in Mönchengladbach : Wirtschaft bei inklusiver Arbeit gut aufgestellt

Mönchengladbach Acht vom Landschaftsverband anerkannte Unternehmen aus der Stadt bieten Menschen mit Handicap geeignete Jobs an. Damit ist Mönchengladbach im Vergleich zu den Nachbarregionen gut aufgestellt. Die Firmen sollen nun zusammengebracht werden.

Das Autismus-Therapie-Zentrum ATZ im Nordpark bietet Büro- und Hausmeistertätigkeiten. Die Diakonie Neue Arbeit in Hardt bietet einen Wäschereiservice und mit dem Wilhelm-Kliewer-Haus Arbeit in einen Beherbergungs- und Tagungsbetrieb. Die Firma Klaus Fischer GmbH/Gaadi in Wickrath fertigt Spezialschrauben und innovative Fahrradschläuche. Die Hephata handelt an verschiedenen Standorten mit Gebrauchtwaren, bietet Handwerkstätigkeiten und Fahrdienste an. Ihr Schwesterunternehmen Noah gGmbH reinigt Gebäude in Mönchengladbach und Neuss. Holz Finis in Odenkirchen beschäftigt Menschen mit Schreinerarbeiten. Die Kokon GmbH fertigt in Güdderath Verpackungen und bietet Industriedienstleistungen an. Die Vipur Franchise GmbH stellt in einer Manufaktur in Hermges Lebensmittel für die Purino Restaurants her. In Hermges, Rheydt und Brüggen Boerholz beschäftigt die Return Freizeit GmbH Menschen im Bereich Gebäudereinigung und Pflege von Außenanlagen.