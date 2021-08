Stadtplanung in Mönchengladbach : Stadt investiert in Quartier an Keplerstraße

Stadt investiert in Quartier an Keplerstraße

Stadtplanung in Mönchengladbach

Der Platz vor der Kirche an der Keplerstraße ist seit Monaten eine Baustelle. Bald sollen die Arbeiten aber beendet sein. Foto: Holger Hintzen

Mönchengladbach Das neu gestaltete Außengelände des Förderzentrums Süd kann jetzt jeder nutzen. Am Platz vor der Josefskirche wird noch gebaut, er soll auch bald fertig sein.

An Bauzäunen und Absperrbaken hat es rund um den Platz vor der Josefskirche in den vergangenen Monaten nicht gemangelt. Gleich zwei Baustellen haben sich dort aufgetan: Kanalarbeiten der NEW und ein Projekt, für das die Stadt ihre Pläne vor etwas mehr als zwei Jahren der Bezirksvertretung Süd präsentiert hat. Der Platz war damals voll Gebüsch und Hochbeeten, die nach Ansicht der Stadtplaner für dunkle und schlecht einsehbare Ecken sorgten und zudem Fußwegverbindungen behinderten.