Ausstellungen in Mönchengladbach : Die kleinste Galerie der Stadt

Mönchengladbach Es ist gerade einmal einen Quadratmeter groß. Aber es bot schon Raum für 70 Ausstellungen. Das „Schaufenster“ in Rheydt an der Hauptstraße bietet Kunst im öffentlichen Raum für flüchtigen und intensive Momente.

Es ist die kleinste Galerie Mönchengladbachs. Geöffnet ist sie an sieben Tagen in der Woche rund um die Uhr. Besucherzahlen hat sie, die alle anderen Galeristen vor Neid erblassen lassen.

Das Kunstfenster in Rheydt, das am 16. Juli vor 16 Jahren von 15 kunstverrückten und engagierten Rheydtern initiiert wurde, bietet Kunst im Vorübergehen und Vorüberfahren an. In 16 Jahren gab es mehr als 70 Ausstellungen.